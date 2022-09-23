На российских кафиров работали хакеры из Львова
Злоумышленники «слили» врагу персональные данные десятков миллионов украинцев и жителей ЕС.
Фото: СБУ A A+ A++
Событие: СБУ нейтрализовала мощную хакерскую группировку, которая действовала в интересах страны-агрессорки во Львове. Злоумышленники «взломали» и получили несанкционированный доступ к аккаунтам почти 30 миллионов украинцев и граждан ЕС. получая доступ к персональным данным граждан.Эту конфиденциальную информацию они продавали через анонимную платформу «Даркнет», а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney», – сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 миллионов аккаунтов и получили около 14 миллионов гривен прибыли в пересчете на национальную валюту. Их «оптовыми клиентами» были прокремлевские пропагандисты. Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых «новостей» с фронта и создания панических настроений. Также установлено, что сломанные аккаунты использовали якобы от имени рядовых людей для распространения дезинформации относительно общественно- политической ситуации в Украине и ЕС.
«По данным следствия, в состав группировки входило несколько хакеров из Львова. Специализированное компьютерное оборудование они установили в своих помещениях, — сообщает СБУ. — Злоумышленники «проникали» в чужие аккаунты через вредоносное программное обеспечение».
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В ходе обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников жесткие магнитные диски с персональными данными граждан, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и флэш-накопители с поличным.
В настоящее время организатору преступной группировки сообщено о подозрении по ч.1 ст.361-2 УК, предусматривающей ответственность за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях. Ему грозит штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до двух лет.