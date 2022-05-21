На россии снова то горит, то хнычет, — СМИ
Вспыхнула трансформаторная подстанция центра исследований в области авиации и космонавтики.
Фото: Т.me A A+ A++
Событие:В подмосковном городе Жуковское вспыхнул масштабный пожар в крупнейшем центре исследований авиации и космонавтики. Об этом сообщают российские СМИ.
Детали и комментарии: Видео масштабного пожара опубликовал у себя на странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. На нем видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. Возгорание заметно с разных, даже самых отдаленных точек города.
«По предварительным данным, загорелась трансформаторная подстанция на территории центрального аэрогидродинамического института имени профессора М.Е. Жуковского. Пожар начался около девяти утра», – пишет сайт msk1.ru.
В главном управлении МЧС россии по московской области уточнили, что площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. Никто из людей и само здание ЦАГИ не пострадало, так как подстанция находится отдельно от основных корпусов исследовательского центра. Пожар был ликвидирован через час.
Что привело к возгоранию, сейчас выясняют правоохранительные органы. Незадолго до инцидента глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его корпорация планирует наладить производство на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей после их «освобождения» и возродить «космическую семью Советского Союза».
читайте также:  разорвать Грузию. В Южной Осетии назначили «референдум» о присоединении к России |Отметим, что чрезвычайная ситуация в ЦАГИ – далеко не первая за последние несколько недель на россии. Местные СМИ сообщали по меньшей мере о четырех масштабных пожарах на оборонных и промышленных предприятиях и в энергетическом секторе.
Также сегодня прозвучали взрывы в приграничном с Украиной Глушковском районе курской области. Об этом пишет Interfax.ru со ссылкой на губернатора Романа Старовойта. Он утверждает, будто обстрелу со стороны Украины подверглись Теткино и соседние села. . Однако технику оттуда заранее вывезли. Также в этом селе остреляли свиноферму, выбиты окна в жилом доме на улице Первоймасской». отметил губернатор в своем Telegram-канале.
За два дня до этого, как утверждает Роман Старовойт, также обстреляли пограничные деревни. Глушковского района. Один человек погиб. Есть раненые и поврежденные дома. Однако конкретных доказательств, что обстрелы вели именно ВСУ, губернатор не приводит.