На россии «коктейлями Молотова» обвиняют военкоматы, — СМИ
В фонде «Свободная бурятия» посчитали, что в Украине за два месяца войны погибли по меньшей мере 112 жителей республики.
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p> Фото: ПИК A A+ A++
Событие:На россии в ночь на 15 мая неизвестные с помощью «коктейлей Молотова» подожгли военкоматы в волгограде и рязанской областях. Об этом сообщают местные СМИ в Telegram-каналах.
Детали комментарии:«Около двух ночи в подсобном помещении военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам волгограда начался пожар. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров Когда пламя погасили, сотрудники полиции нашли в помещении разбитую стеклянную бутылку бросил туда «коктейль Молотова». Рядом с военкоматом нашли литровую пластиковую бутылку», – пишет издание Baza.
Через час после этого была попытка поджога военкомата в поселке Пронск рязанской области. Неизвестные сначала подожгли дверь, а затем оконную раму. Однако огонь не распространился.
13 мая подобный случай произошел в Гукове ростовской области. Там ночью была попытка поджога военкомата на улице Красная Горка. Злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в стену помещения, огонь потушили сотрудники военкомата.
В этот же день сайт Om1.ru со ссылкой на анонимные источники сообщил, что ночью в омске помещение военкомата также забросали «коктейлями Молотова». Официальные ведомства от комментариев отказались.
«О поджогах военкоматов сообщали в череповке, нижневартовской, москве, мордовии, воронеже, подмосковье, свердловской и ивановской областях», – отмечает издание Baza.
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Сейчас известно уже об 11 попытках поджога военкоматов в разных регионах России. Правоохранители до сих пор не нашли ни одного поджигателя. С чем связано такое количество поджогов военкоматов, российские СМИ не сообщают.
Между тем, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона сообщил, что вместе с Украинским институтом будущего провели исследование соотношения и корреляции потерь российских оккупантов в отношении региона, согласно российской официальной статистике и пришли к выводу, что военное командование России пытается не посылать на передовую жителей москвы и санкт-Петербурга. – это бурятия, там 99 человек на 100 тысяч населения. проинформировал Денисенко.
К слову, в фонде «Свободная бурятия» уже посчитали, что в Украине за два месяца войны по приблизительным расчетам погибли по меньшей мере 112 жителей республики.