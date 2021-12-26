На Рождество в Киеве родились более полусотни детей
25 декабря на свет появились 54 малыша
Большинство новорожденных малышей — мальчики.
В течение 25 декабря, когда мир отмечал Рождество по григорианскому календарю, в Киеве родились 54 ребенка. В частности, 30 мальчиков и 24 девочки.
Рождественскую статистику УНН сообщила руководитель прессслужбы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
Рождество Христово за Григорианским также большинство поместных православных церквей. В частности, сегодня празднуют православные в Болгарии, Греции, Румынии, на Кипре, прихожане Албанской и Финляндской православных церквей, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии. Отмечают в этот день Рождество Христово и три древних патриархата — Константинополь, Александрия и Антиохия.
Рождество — один из самых больших и торжественных христианских праздников. И если для православных в праздничной иерархии выше стоит разве что Воскресение Христово, или Пасха, то для католиков Праздником праздников является самое Рождество.
Начиная с 2017 года, Украина официально празднует Рождество2 января, причем оба дня, согласно закону, выходные. Среди соседних с Украиной государств также официально дважды отмечают Рождество Беларусь и Молдова.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»