На проспекте Тычины горела квартира в многоэтажке

magictr | 31.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На проспекте Тычины гор

На проспекте Тычины горела квартира в многоэтажке. Фото: прессслужба ГСЧС

Пожар возник в одной из квартир в Днепровском районе.

Вчера, 30 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на просп. Тычины, 13, что в Днепровском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что в 16-этажном жилом доме, в одном из квартир на втором этаже возник пожар. Пожарные сразу же приступили к тушению.

Пожар удалось погасить за считанные минуты.

На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 15 человек человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Сейчас причина возгорания выясняет следствие.

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В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:

— Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.

—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.

— Регулярно рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности и не позволяйте им играть спичками. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в новостройке на Позняках сгорела электропроводка на 10 этажах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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