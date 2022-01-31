На проспекте Тычины горела квартира в многоэтажке
На проспекте Тычины горела квартира в многоэтажке. Фото: прессслужба ГСЧС
Пожар возник в одной из квартир в Днепровском районе.
Вчера, 30 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на просп. Тычины, 13, что в Днепровском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что в 16-этажном жилом доме, в одном из квартир на втором этаже возник пожар. Пожарные сразу же приступили к тушению.
Пожар удалось погасить за считанные минуты.
На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 15 человек человек личного состава.
Жертв и пострадавших нет.
Сейчас причина возгорания выясняет следствие.
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В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:
— Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.
—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.
— Регулярно рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности и не позволяйте им играть спичками. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в новостройке на Позняках сгорела электропроводка на 10 этажах. К счастью, обошлось без пострадавших.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»