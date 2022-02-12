На проспекте Свободы горел киоск
Пожар возник в Подольском районе.
Вчера, 11 февраля в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на просп. Свободы, 22, что в Подольском районе столицы.
На место происшествия сразу прибыли спасатели, и выяснили, что возгорание произошло у проезжей части дороги в металлическом киоске, размером 4×10 м. Спасатели сразу до ликвидации пожара.
О 23:28 бойцы локализовали возгорание, а о 23:38 ликвидировали.
В результате пожара сгорела внутренняя обшивка киоска, а также повреждены мобильные аксессуары.
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На месте инцидента работали три пожарные машины, а также 13 спасателей.
Был ли это умышленный поджог, или неисправная проводка, выясняют правоохранительные органы.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Подольском районе во время пожара погиб человек
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»