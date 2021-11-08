На проспекте Победы убрали киоски ради строительства велодорожки
Уборка после демонтажа. Фото Киевблагоустройства
В городе продолжают убирать киоски, мешающие прокладке веломаршрутов.
Так выходными освободили от МАФов тротуар возле станции метро «Политехнический институт». Здесь будут прокладывать новую велодорогу.
По информации директора Департамента городского благоустройства Тимура Ткаченко, семь временных сооружений покинули свое постоянное место возле метро «Политехнический институт». Отныне Киевавтодор сможет завершить велосипедный маршрут, соединяющий проспект Победы с Центром. Коммунальщики убрали места, где осталось небольшое количество мусора после демонтажа.
Тимур Ткаченко поблагодарил тех владельцев временных сооружений, которые понимают важность развития инфраструктуры столицы и самостоятельно освобождают коммунальную землю. Директор Департамента резюмировал, что только путем диалога между городом и бизнесом и совместными усилиями можно сделать Киев более комфортным и инклюзивным для всех его жителей.
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Екатерина НОВОРОЖНЯЯ, «Вечерний Киев»