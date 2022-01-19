На проспекте Перова спасли мужчину из горящей квартиры
На проспекте Перова спасли мужчину из горящей квартиры. Фото: прессслужба ГСЧС
Гасили пожар на проспекте Перова.
Вчера, 18 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на пр-те Перова, 18А, что в Днепровском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Возгорание произошло в одной из жилых комнат трехкомнатной квартиры. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
Пожар удалось погасить за 11 минут.
Под время тушения пожара из квартиры спасли 76-летнего мужчину и передали бригаде медиков с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения. На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 15 человек.
Причину и обстоятельства возникновения данного пожара будут устанавливать правоохранители.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Караваевых дачах пожарные тушили бытовку и нашли мертвую женщину Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»