На проспекте Леся Курбаса мужчина устроил стрельбу
У подозреваемого изъяли револьвер «Флобер». Фото: прессслужба Полиции Киева
За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
В полицию поступил вызов о стрельбе на проспекте Леся Курбаса, что в Святошинском районе столицы. На место происшествия срочно прибыли правоохранители и медики.
По словам следователя Святошинского управления полиции Петра Руденко, оказалось, что между двумя местными жителями началась драка из-за некачественного выполнения ремонтных работ.
Во время схватки 52-летний киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в ногу 24-летнему оппоненту. Молодого человека госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
У подозреваемого изъяли револьвер «Флобер» и направили на экспертизу. Фигуранту инкриминируют наказание по статье — грубое нарушение общественного порядка с применением оружия. За такой поступок ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о мужчине, который обстрелял машину знакомого и поджег
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»