На Позняках задержали двух домушников

magictr | 20.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На Позняках задержали двух домушников На Позняках задержали двух домушников

Злоумышленникам грозит от трех до шести лет тюрьмы.

К правоохранителям поступил вызов об ограблении квартиры на улице Михаила Драгоманова. На место происшествия прибыли следователи и выяснили, что злоумышленники проникли в дом путем взлома дверного замка и украли ювелирные изделия, деньги и личные вещи владельцев. Своими действиями подельники нанесли материальный ущерб на почти 100000 гривен.

Через некоторое время правоохранители задержали фигурантов. Ими оказались 41-летний и 42-летний киевляне, которые неоднократно были судимы за квартирные кражи и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

По словам полицейских, Злоумышленники узнали о том, что владельцы квартиры днем ​​работают и в отсутствие хозяев пошли на преступление. — слесарный инструмент, средства связи, фонарик и перчатки. Подозреваемым инкриминируют наказание по статье — кража, соединенная с проникновением в жилье. За совершенное мужчинам грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Кроме того, следователи устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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