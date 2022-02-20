На Позняках задержали двух домушников
На Позняках задержали двух домушников
Злоумышленникам грозит от трех до шести лет тюрьмы.
К правоохранителям поступил вызов об ограблении квартиры на улице Михаила Драгоманова. На место происшествия прибыли следователи и выяснили, что злоумышленники проникли в дом путем взлома дверного замка и украли ювелирные изделия, деньги и личные вещи владельцев. Своими действиями подельники нанесли материальный ущерб на почти 100000 гривен.
Через некоторое время правоохранители задержали фигурантов. Ими оказались 41-летний и 42-летний киевляне, которые неоднократно были судимы за квартирные кражи и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
По словам полицейских, Злоумышленники узнали о том, что владельцы квартиры днем работают и в отсутствие хозяев пошли на преступление. — слесарный инструмент, средства связи, фонарик и перчатки. Подозреваемым инкриминируют наказание по статье — кража, соединенная с проникновением в жилье. За совершенное мужчинам грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Кроме того, следователи устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»