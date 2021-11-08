На Позняках убили 26-летнего сына известного бизнесмена
Николая Балабатько убили ножом в груди. Фото: Facebook/Карина Балабатько
26-летнего Николая Балабатько убили ножом в сердце в ночь на 6 ноября на проспекте Петра Григоренко в Киеве. Его отец — владелец гостиницы в Кирилловке, а также советным президенту по вопросам рекреации и туризма.
Предприниматель из курортного пгт Кирилловка в Запорожской области Олег Балабатько заявил, что от удара ножом в сердце скончался его 26-летний сын Николай Балабатько. Муж утверждает, что на сына напали из-за украинского языка. Этот случай произошел на столичных Позняках — на проспекте Петра Григоренко, 28 ночью с 5 на 6 ноября.
Конфликт возник ночью 5 ноября. По словам отца, нападающим был нетрезвый мужчина из Донбасса. Ему якобы не понравилось, что Николай говорит на украинском языке, поэтому призвал его поговорить на улицу. Об этом мужчина рассказал в видео и комментарии к сообщению в Facebook.
Бизнесмен говорит, что там нападающий достал нож и ударил его сына ножом в сердце. Потерпевший умирал на руках у полицейского. Отец также рассказал, что его сын был чемпионом по джиу-джитсу, однако это не помогло защититься от нападающего. Известно также, что Николай был единственным сыном в семье.
Видеообращение Олега Балабатько
Бизнесмен Олег Балабатько является владельцем гостиницы «Жемчужина прибоя» в Курортной Кирилловке.
Как писал «Вечерний Киев», о драке между мужчинами на проспекте Павла Григоренко правоохранителям сообщил работник частной охраны торгового центра. По словам охранника, он услышал крики и увидел одного из мужчин на земле. Он вызвал полицию и медиков.
трагедии
По данным полиции, во время внезапного конфликта 26-летний мужчина убил 27-летнего. В то же время правоохранители не указывают, что именно было причиной конфликта.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 26-летнего киевлянина. У него нашли окровавленный нож, который сразу же передали на экспертизу.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «преднамеренное убийство». Ему уже сообщили о подозрении, а также избрали меру пресечения — содержание под стражей. Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит до 15 лет за решеткой.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»