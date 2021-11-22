На Позняках сегодня заработает еще один пункт вакцинации в ТЦ
Привиться в «Ашане» можно с 12.00 до 18.00. Фото: Дарницкая РГА
В понедельник, 22 ноября, начнет свою работу пункт вакцинации в торговом центре «Ашан», который находится на улице Здолбуновская, 17 в Дарницком районе.
Прививаться против COVID с 12.00 до 18.00 за предварительной записью через электронную систему Helsi.me. В новом пункте доступны вакцины AstraZeneca, Moderna и Coronavac. Для прививки с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.
В то же время в Дарницком районе продолжают разыгрывать призы среди вакцинированных против COVID-19. Недавно уже в шестой жеребьевке были определены четверо новых победителей. Три человека получили беспроводные наушники, еще одному мужчине достался фитнес браслет. Поощрительная акция проводится по инициативе депутата Киевсовета Николая Конопелько и при поддержке Дарницкой РГА. -punkt-vakcinaciyi-unbsptc-70422da.jpg» alt=»На Позняках сегодня заработает еще один пункт вакцинации в ТЦ» />
В новом пункте доступны вакцины AstraZeneca, Moderna и Coron сейчас в Киеве работает 21 мини-вакцинальный центр на базе учреждений здравоохранения, 148 кабинетов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации. Также защититься от COVID-19 можно в более 30 пунктах крупных ТЦ и центрах предоставления административных услуг. Кроме того, недавно точки вакцинации открылись в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви и гостиницы. /p>
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»