На Позняках разогнали уличных торговцев: фото
10.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Микроавтобус-склад отрывали от земли трактором<
Стихийные торговцы оставили после себя «Автолавки, временные сооружения, средства передвижной торговли и другие элементы благоустройства, размещённые без разрешительных документов подлежат демонтажу. Микрорайон Позняки — это не рынок или базар», — отметили в Дарницкой райгосадминистрации.
Недавно на Позняках демонтировали временные сооружения, на которые неоднократно жаловались местные жители. Кроме того, из Дарницкого района вывезли на утилизацию еще одну партию подержанных автопокрышек.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»