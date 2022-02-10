На Позняках разогнали уличных торговцев: фото

magictr | 10.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На Позняках разогнали уличных торгов /></p> <p>«Автоломбард» на Урловской забрали на арестплощадку. Фото: Дарницкая РГА </p> <p>Стихийную торговлю прекратили на улицах Ревуцкого и Урловской.</p> <p>В частности, «шанхай» убрали с близлежащей территорию возле универсама «Позняки», на Ревуцкого, 12/1. Не забыли расчистить и участок со стороны трамвайных путей. Старый микроавтобус, который использовался стихийными торговцами для хранения различного инвентаря и «врос» колесами в асфальт, пришлось «отрывать» от земли трактором.</p> <p><img class=

Микроавтобус-склад отрывали от земли трактором<На Позняках разогнали уличных торговцев: фото /p>Коммунальные службы вывезли несколько прицепов с принадлежностями стихийных торговцев</p> <p>Еще один бус с надписью «Автоломбард» эвакуировали на арестплощадку с улицы Урловской с помощью грузовика с краном-манипулятором. Всю освобожденную от стихийной торговли территорию привели в порядок, убрав кучи мусора, оставленного недобросовестными продавцами. vulichnih-torgovciv-foto-e16c883.jpg» alt=»На Позняках разогнали уличных торговцев: фото» /></p> <p>Коммунальщики убрали территорию возле универсама «Позняки»</p> <p><img class=

Стихийные торговцы оставили после себя «Автолавки, временные сооружения, средства передвижной торговли и другие элементы благоустройства, размещённые без разрешительных документов подлежат демонтажу. Микрорайон Позняки — это не рынок или базар», — отметили в Дарницкой райгосадминистрации.

Недавно на Позняках демонтировали временные сооружения, на которые неоднократно жаловались местные жители. Кроме того, из Дарницкого района вывезли на утилизацию еще одну партию подержанных автопокрышек.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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