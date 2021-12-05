На Позняках открылась выставка, посвященная волонтерам

magictr | 05.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На Позняках открылась выставка, посвященная волонтерамВ воскресенье, 5 декабря, Украина отмечает Международный день волонтера.

В условиях вооруженной агрессии со стороны России волонтерскую деятельность сложно переоценить. Сегодня повод еще раз поблагодарить людей, которые по зову души бесполезно помогают нашим воинам и делают Украину сильнее.

На Позняках открылась выставка, посвященная волонтерам

Детские письма и рисунки для воинов

По случаю Международного дня волонтера, на втором этаже Дарницкой райгосадминистрации, что на улице Александра Кошицы, 11, открылась тематическая выставка. В экспозиции представлены фото легендарных украинских женщин-волонтерок, артефакты из фронта, а также трогательные письма и рисунки, которые дети готовят для наших защитников.

На Позняках открылась выставка, посвященная волонтерам

Есть в экспозиции и «бандеровский» завтрак. Так бойцы АТО отреагировали на фэйк российской пропаганды о том, что украинских детей учат уничтожать снегуров, ведь они «красные»

Дарницкая РГА приглашает всех киевлян и гостей столицы посетить выставку и напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические ограничения< >На Позняках открылась выставка, посвященная волонтерам Легендарные волонтеры

На Позняках открылась выставка </p> <p>Артефакты из фронта</p> <p>Раньше, мэр Киева Виталия Кличко по случаю Международного дня людей с инвалидностью и в канун Дня вооруженных сил Украины вручил ключи от новых автомобилей шестерым воинам АТО, потерявшим конечности во время боевых действий</i> p></p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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