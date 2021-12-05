На Позняках открылась выставка, посвященная волонтерам
В воскресенье, 5 декабря, Украина отмечает Международный день волонтера.
В условиях вооруженной агрессии со стороны России волонтерскую деятельность сложно переоценить. Сегодня повод еще раз поблагодарить людей, которые по зову души бесполезно помогают нашим воинам и делают Украину сильнее.
Детские письма и рисунки для воинов
По случаю Международного дня волонтера, на втором этаже Дарницкой райгосадминистрации, что на улице Александра Кошицы, 11, открылась тематическая выставка. В экспозиции представлены фото легендарных украинских женщин-волонтерок, артефакты из фронта, а также трогательные письма и рисунки, которые дети готовят для наших защитников.
Есть в экспозиции и «бандеровский» завтрак. Так бойцы АТО отреагировали на фэйк российской пропаганды о том, что украинских детей учат уничтожать снегуров, ведь они «красные»
Дарницкая РГА приглашает всех киевлян и гостей столицы посетить выставку и напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические ограничения< > Легендарные волонтеры