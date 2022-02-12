На посадочных талонах киевского аэропорта будет дом Сикорского
Такой вид будут выглядеть билеты
На обороте авиабилетов в течение определенного времени будет изображена усадьба Сикорского с надписью «Дом Сикорского — открывай новые горизонты».
Так международный аэропорт «Киев» (Жуляны ) поддерживает восстановление здания и создание там публичного пространства (культурного центра, музея).
«Будете лететь куда-нибудь — сфотографируйте ваши билеты и отметьте страницу Дом Сикорского. Так о наследии выдающегося украинского авиаконструктора узнает еще больше людей»,— отметила советница заместителя городского головы—секретаря Киевгорсовета Ольга Гвоздик.
Кстати, при выходе из аэропорта киевлян встречает бронзовый Игорь Сикорский. Памятник знаменитому конструктору открыли в августе 2019 года. .jpg» alt=»На посадочных талонах киевского аэропорта будет дом Сикорского» />
Дом Сикорского на границе руины. Фото из открытых источников
Дом по адресу Ярославов Вал, 15Б связан с одной из самых знаменитых страниц мировой авиации. В нем вырос Игорь Сикорский. В небольшой мастерской он сконструировал свои первые самолеты серии С. И, как говорят исследователи жизни легендарного конструктора, именно в Киеве у него возникли идеи по созданию вертолета, которые он уже реализовал в США. Именно имя Сикорского спасло обычный трехэтажный дом начала ХХ века от сноса. Но не от разрушения… Годами власти столицы пытаются вернуть в коммунальную собственность дом, чтобы реставрировать и превратить в музей.
Как он мог бы выглядеть можно увидеть посетив Museum Sikor Sky: виртуальный музей-хаб. Платформа презентует Украину и Киев через виртуальный визит в колыбель вертолета Sikorsky на улице Ярославов Вал, 15-б. А в середине Museum Sikor Sky можно увидеть пионеров авиации и их изобретения, открыть по дверям цифрового мира другие музейные просторы, присоединившиеся к проекту, в том числе и Музей украинской диаспоры.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»