На полигоне № 5 под Киевом продолжаются работы по рекультивации
Проект рекультивации участка предполагает превращение его в экологически безопасный объект. Фото: КГГА
На полигоне твердых бытовых отходов № 5 продолжаются работы в рамках проекта рекультивации. В частности, речь идет о первоочередных мерах по недопущению разрушения уже выполненных строительных работ.
Об этом во время инспекции на полигоне сообщил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев.
Петр Пантелеев проинспектировал работы на полигоне. Фото: КГГА
По состоянию на начало 2022 года по проекту рекультивации участка № 1 полигона выполнено: выкладывание твердых бытовых отходов и устройство склонов участка № 1 к проектным отметкам; накрытие карты полигона №1 слоем грунта; накрытие карты полигона № 1 слоем щебня (газовый дренаж); устройство дренажа для улавливания фильтрата на восточной части участка № 1 полигона.
Петр Пантелеев отметил, что даже в условиях военного состояния полигон работал в штатном режиме.
Напомним, что в мае 202 начаты строительные работы на объекте «Реконструкция и техническое переоснащение полигона твердых бытовых отходов № 5 у с. Подгорцы Обуховского района Киевской области. Рекультивация участка № 1».
Проект рекультивации участка № 1 полигона предусматривает комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на приведение участка № 1 полигона в экологически безопасный объект и восстановление территорий, занятой под полигоном. /p>
Напомним, Киев первым в Украине рекультивирует мусорный полигон в соответствии с европейскими практиками. Общая площадь полигона — 65га. Он состоит из двух участков — карт полигона. Цель рекультивации — полностью закрыть полигон бытовых отходов №5 и превратить локацию в экологически безопасный объект.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»