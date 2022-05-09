На полигоне № 5 под Киевом продолжаются работы по рекультивации

magictr | 09.05.2022 | Новости | Комментариев нет

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Проект рекультивации участка предполагает превращение его в экологически безопасный объект. Фото: КГГА

На полигоне твердых бытовых отходов № 5 продолжаются работы в рамках проекта рекультивации. В частности, речь идет о первоочередных мерах по недопущению разрушения уже выполненных строительных работ.

Об этом во время инспекции на полигоне сообщил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев.

На полигоне № 5 с рекультивации

Петр Пантелеев проинспектировал работы на полигоне. Фото: КГГА

По состоянию на начало 2022 года по проекту рекультивации участка № 1 полигона выполнено: выкладывание твердых бытовых отходов и устройство склонов участка № 1 к проектным отметкам; накрытие карты полигона №1 слоем грунта; накрытие карты полигона № 1 слоем щебня (газовый дренаж); устройство дренажа для улавливания фильтрата на восточной части участка № 1 полигона.

Петр Пантелеев отметил, что даже в условиях военного состояния полигон работал в штатном режиме.

Напомним, что в мае 202 начаты строительные работы на объекте «Реконструкция и техническое переоснащение полигона твердых бытовых отходов № 5 у с. Подгорцы Обуховского района Киевской области. Рекультивация участка № 1».

Проект рекультивации участка № 1 полигона предусматривает комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на приведение участка № 1 полигона в экологически безопасный объект и восстановление территорий, занятой под полигоном. /p>

Напомним, Киев первым в Украине рекультивирует мусорный полигон в соответствии с европейскими практиками. Общая площадь полигона — 65га. Он состоит из двух участков — карт полигона. Цель рекультивации — полностью закрыть полигон бытовых отходов №5 и превратить локацию в экологически безопасный объект.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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