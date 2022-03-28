На «Полевой кухне» Киева готовят и работники музеев, и музыканты: фото
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ
«Полевая кухня» — это волонтерский лагерь, на территории которого готовят еду для гражданских людей, нуждающихся в помощи, и для подразделений терробороны ВСУ, обороняющих Киев.
В этом коллективе можно увидеть, как старший научный сотрудник музея, бас-гитарист группы Бумбокс, инспектор оркестра Национального симфонического оркестра и многие другие граждане Украины абсолютно разных гражданских профессий совместными усилиями вносят свой вклад в победу над московской ордой.
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ. «На «Полевой кухне» Киева готовят и работники музеев, и музыканты: фото» />
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ. «На «Полевой кухне» Киева готовят и работники музеев, и музыканты: фото» />
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ. «На «Полевой кухне» Киева готовят и работники музеев, и музыканты: фото» />
Ежедневно здесь обеспечивают едой 7 тысяч человек. Фото: Генштаб ВСУ
«Обеспечить едой в сутки около 7000 человек дело непростое, но положительное настроение людей, их сплоченность и вера в свои силы делают чудеса, — сообщают в Генштабе ВСУ. —Атмосфера, заряженная на победу, придает особый вкус каждому приготовленному блюду, которое по качеству не уступает самым изысканным блюдам в дорогих ресторанах».
Многие заведения поддерживают нуждающихся киевлян бесплатными обедами.
Сегодня на Печерске открылся бесплатный ресторан «Паляница» для киевлян пожилого возраста. Ранее в Киеве открылись следующие учреждения по адресам: улица Ярославская, 5/2 (Подол), улица Княжий Затон, 16-Д (Осокорки), проспект Науки, 8 (Демеевка), улица Большая Васильковская, 49а (площадь Льва Толстого).< /p>
Кроме того, в пределах проекта «Обед без бед» на семи локациях Киева ежедневно кормят пожилых киевлян. Бесплатные обеды для бабушек и дедушек предлагает и Киевское бюро красоты KVSK, что на Подоле. Еще одно заведение, которое в Шевченковском районе, обещает покормить супом и пирожками всех желающих.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»