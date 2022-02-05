На Подоле устроят День донора для влюбленных

magictr | 05.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На&Nbsp;Подоле устроят День донора для влюбленных

День влюбленных еще впереди, однако сдать кровь в феврале, поделившись своей любовью, можно уже сейчас. Фото: КГГА

Акция по сбору крови состоится 14 февраля в помещении Подольской районной организации Общества Красного Креста города Киева.

К Дню влюбленных киевляне могут подарить свою кровь тем, кто в этом нуждается. Акция состоится в понедельник, 14 февраля, с 10:00 до 14:00 по адресу Контрактовая площадь, 12 (вход со двора).

«Приятной традицией стало то, что каждый год, вместе с Организацией в Подольском районе мы организуем забор крови. Такая приятная и нужная акция состоится и в этом году. А пройдет она под лозунгом «Любовь спасет мир! Кровь спасет жизнь», — отмечают в Центре крови. alt=»На Подоле устроят День донора для влюбленных» />

День влюбленных еще впереди, однако сдать кровь в феврале, поделившись своей любовью, можно уже сейчас.

Для этого вам нужно быть здоровым человеком, от 18 лет, иметь с собой паспорт, или другой документ, удостоверяющий вашу личность, хорошо выспаться, легко, но обязательно позавтракать и приехать по адресам:

  • улица Максима Берлинского, 12 с 8-00 до 16-00, в рабочие дни,
  • улица Николая Пимоненко, 8 с 8-00 до 16-00, в рабочие дни,

  • Напомним, что нужно знать о донорстве во время карантина.

    Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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