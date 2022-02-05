На Подоле устроят День донора для влюбленных
День влюбленных еще впереди, однако сдать кровь в феврале, поделившись своей любовью, можно уже сейчас. Фото: КГГА
Акция по сбору крови состоится 14 февраля в помещении Подольской районной организации Общества Красного Креста города Киева.
К Дню влюбленных киевляне могут подарить свою кровь тем, кто в этом нуждается. Акция состоится в понедельник, 14 февраля, с 10:00 до 14:00 по адресу Контрактовая площадь, 12 (вход со двора).
«Приятной традицией стало то, что каждый год, вместе с Организацией в Подольском районе мы организуем забор крови. Такая приятная и нужная акция состоится и в этом году. А пройдет она под лозунгом «Любовь спасет мир! Кровь спасет жизнь», — отмечают в Центре крови. alt=»На Подоле устроят День донора для влюбленных» />
День влюбленных еще впереди, однако сдать кровь в феврале, поделившись своей любовью, можно уже сейчас.
Для этого вам нужно быть здоровым человеком, от 18 лет, иметь с собой паспорт, или другой документ, удостоверяющий вашу личность, хорошо выспаться, легко, но обязательно позавтракать и приехать по адресам:
- улица Максима Берлинского, 12 с 8-00 до 16-00, в рабочие дни,
- улица Николая Пимоненко, 8 с 8-00 до 16-00, в рабочие дни,
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Напомним, что нужно знать о донорстве во время карантина.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»