На Подоле проходит бесплатная выставка фиалок
22.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Выставка переносит посетителей в цветущий оазис. Фото из открытых источников
В преддверии весны и весенних праздников киевлян и гостей столицы приглашают посетить выставку фиалок.
Посетители могут посмотреть цветущие растения, пообщаться с селекционерами и приобрести себе подобные «Вы гарантированно получите хорошее настроение и массу положительных эмоций», — отмечают организаторы. Желающим подробно рассказывают о каждом из сортов.
Когда: 21—26 февраля, 10:00—19:00
Где: ст. г. Контрактовая площадь, «Центр Украинской Культуры и Искусства», ул. Хорива 19-В
Вход свободный
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»