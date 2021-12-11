На Подоле перевернулась «скорая»: есть пострадавшие
Двух медицинских работников госпитализировали
Столичные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием «скорой» частной больницы Medikom.
Автопроисшествие произошло вечером 10 декабря на улице Константиновской. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не предпочел в движении карету экстренной медицинской помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
В результате столкновения «скорая» перевернулась, двое медицинских госпитализированы в больницу. Правовая квалификация происшествия будет предоставлена после установления всех обстоятельств происшествия.
Между тем суд арестовал полицейского, который под хмельком совершил смертельное ДТП под Киевом. Начальника сектора одного из районных управлений полиции Киевщины, по вине которого погибли два молодых человека, арестовали на два месяца без права внесения залога.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»
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