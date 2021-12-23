На Подоле город помог ЖСК заменить аварийные трубопроводы
Замена труб водопровода. Фото: Алексей Самсонов
В Киеве продолжается сотрудничество города с ОСМД и ЖСК.
Целью сотрудничества города с ОСМД и ЖСК является помощь этим объединением в решении проблемных вопросов, которые они сегодня имеют. Преимущественно это — выделение материальной помощи на проведение капитальных ремонтов домов и обновление коммуникаций.
В Подольском районе столицы в этом году город начал сотрудничество с большим количеством новых ЖСК. Один из таких— кооператив « Здоровье», который обслуживает дома на улице Кирилловской, 129 и 131. С ним сотрудничество стартовало с замены 15 метров аварийной сети холодного водоснабжения, ведущей из подвала дома к внешнему колодцу «Киевводокна». затем депутаты Киевсовета от Подола, за счет депутатского фонда, помогли закупить строительные материалы для ремонта входной группы»,— сообщил депутат Киевсовета от Подола Алексей Окопный.
Также напомним, что в Киеве окажут единовременную финансовую поддержку на проведение ремонтных работ в многоквартирных домах вновь созданным объединением совладельцев многоквартирных домов.
А еще в столице создают новое коммунальное учреждение — Фонд модернизации и развития жилого дома фонда города Киева, то есть так называемый револьверный фонд.
Фонд предоставляет фактически беспроцентный кредит, сроком на 2-7 год. Люди будут принимать эти средства либо на участие в софинансировании, либо напрямую для ремонта дома.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»