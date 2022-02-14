На Почтовой площади в Киеве появились ангелы: фото

magictr | 14.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

На Почтовой площади у&nb появились ангелы: фото

Переодевать скульптуры к праздникам стало доброй традицией. Фото: Владимир Журавель

Скульптуры детей-основателей Киева по-праздничному переодели.

Сегодня, 14 февраля, празднуют День Святого Валентина или День влюбленных. По этому случаю скульптуры основателям Киева на Почтовой площади стали амурчиками.

Переодеванием фигур малышей Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь занимается их автор скульптор Владимир Журавель. Именно он и выставил фотографии на своей странице в Facebook.

На Почтовой площади в Киеве появились ангелы: фото

Владимир Журавель переодевает малышей к разным праздникам. В частности, к Международному дню детской книги из Либеди сделали Русалку, а из мальчиков — Казака, Короля и восточного Принца. Были они и врачами, и ангелами, и героями из книг о Гарри Поттере, даже боксерами — по случаю юбилея киевского городского головы Виталия Кличко. Эти флэшмобы очень любят киевляне, которые шутят, что у малышей уже есть гардероб, который нуждается в музее.

На Почтовой площади в Киеве появились ангелы: фото

В прошлый раз скульптуры перешли по случаю Рождества Христова.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr