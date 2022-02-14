На Почтовой площади в Киеве появились ангелы: фото
Переодевать скульптуры к праздникам стало доброй традицией. Фото: Владимир Журавель
Скульптуры детей-основателей Киева по-праздничному переодели.
Сегодня, 14 февраля, празднуют День Святого Валентина или День влюбленных. По этому случаю скульптуры основателям Киева на Почтовой площади стали амурчиками.
Переодеванием фигур малышей Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь занимается их автор скульптор Владимир Журавель. Именно он и выставил фотографии на своей странице в Facebook.
Владимир Журавель переодевает малышей к разным праздникам. В частности, к Международному дню детской книги из Либеди сделали Русалку, а из мальчиков — Казака, Короля и восточного Принца. Были они и врачами, и ангелами, и героями из книг о Гарри Поттере, даже боксерами — по случаю юбилея киевского городского головы Виталия Кличко. Эти флэшмобы очень любят киевляне, которые шутят, что у малышей уже есть гардероб, который нуждается в музее.
В прошлый раз скульптуры перешли по случаю Рождества Христова.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»