На Почайной заложили капсулу времени под «Крещальную купель»
2025
Священник ПЦУ освящает реку. Фото: Даша Гришина
На этом месте построят сооружение «Крещальную купель», внутри которой оставили письмо с историей легендарной реки.
Как известно, в водах великой реки Почайна в 988 году произошло историческое событие Киевского Руси. Она начиналась с небольшого ручья на оболонских лугах и впадала в Днепр между Почтовой площадью и Пешеходным мостом. Но с годами водоем высох.
Однако два года назад Киевсовет выделил средства на ревитализацию реки и обустройство вдоль нее парка, который будет называться также «Почайна». А сегодня, в праздник Крещения, на несколько минут рабочий процесс на территории будущего парка приостановили, чтобы освятить территорию.
На месте, которое отвели для торжеств, священники Православной украинской церкви освятили воду. А после окончания окропили и присутствующих, среди которых был и Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.
Священники читают молитвы. Фото: Даша Гришина. ;Почайной заложили капсулу времени под «Крестную купель»» />
Священник окропляет чиновников. Фото: Даша Гришина
Журналистам чиновник рассказал, что капитальный ремонт на реке «Почайна» поделили на два этапа: ревитализацию водоема и создание парка.
«На участке открытого русла реки „Почайна“, протяженностью 0 , уже демонтировали старые железобетонные лотки, установили плиты на дне. А само русло расширили почти вдвое. Сейчас на водоеме демонтируют шлюз и устанавливают свай для будущего сооружения», — объяснил Петр Пантелеев.
Об исторической ценности «Почайной» рассказывает краевед и председатель ГО «Почайная» Аннабела Морина. Именно эта хрупкая женщина вместе с депутатом Киевсовета Константином Многовым защитили реку «Почайную» от застройки в 2015 году и инициировали создание вокруг нее парка. — это украинский Иордан. И мы не позволим нашу реку больше забыть. В ближайшее время знаменитый водоем осовременит свой вид, сохраняя историческую ценность!» – говорит Анабелла Морина.
Константин Богатов рассказывает журналистке «Вечернего Киева», что в свое время пять лет подряд боролись за историческую реку и не давали залить ее бетоном. Ежедневно они вместе с единомышленниками чистили «Почайну», устраивали пикники и даже поэтические вечера. И все ради того, чтобы на городе реки не было ни одной трубы.
«Почайное — историческое наследие как для Киева, так и для всей Украины. И нам, наследникам, нужно бережно совершенствовать эту территорию. Так бережно, как мастер обрамляет бриллиант», — отмечает Константин Богатов.
В конце освящения воды, на берегу реки, Анабелла Морина и Константин Богатов спрятали потомкам капсулу с исторической справкой о реке «Почайна». Место полили священной водой, которую привезли из Израиля. kupil-7146a3f.jpg» alt=»На&Nbsp;Почайной заложили капсулу времени под «Крещальную купель»» />
Константин Богатов и Аннабелла Морина. Фото: Даша Гришина
«Капсулу времени» хоронят на берегу реки. Фото: Даша Гришина. ;Почайной заложили капсулу времени под «Крестную купель»» />
Укрытие засыпают. Фото: Даша Гришина
Активисты говорят, что в дальнейшем здесь, где скрыта так называемая «капсула времени», построят «Крещальную купель».
Отметим, что на легендарной киевской реке продолжают строить парк< /u>. Впоследствии жители столицы смогут гулять вдоль русла реки: от улицы Иорданской и проспекта Степана Бандеры до современного устья— под Северным мостом, там, где парк Почайна соединяется с парком Наталка.
Ревитализация реки «Почайна». Фото: Даша Гришина. ;Почайной заложили капсулу времени под «Крестную купель»» />
Река «Почайная». Фото: Даша Гришина
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»