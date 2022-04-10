На площади Победы возобновляет работу «Паспортный сервис»
10.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
После перерыва центр снова заработает. Фото: Паспортный сервис.
Центр открывается с понедельника, 11 апреля.
В «Паспортном сервисе» посетители могут оформить загранпаспорта и ID-карты.
График работы: пн-сб: 10: 00—17:00
Адрес: площадь Победы, 3, Универмаг «Украина», 3 этаж.
Через российскую агрессию и введение на территории нашего государства военного состояния работу столичных центров обслуживания граждан «Паспортный сервис » пришлось остановить. Но был открыт временный центр оформления и выдачи паспортных документов на ул. Анны Ахматовой, 13-Е.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»