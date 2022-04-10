На площади Победы возобновляет работу «Паспортный сервис»

magictr | 10.04.2022 | Новости | Комментариев нет

На площади Победы возобновляет работу ;Паспортный сервис»

После перерыва центр снова заработает. Фото: Паспортный сервис.

Центр открывается с понедельника, 11 апреля.

В «Паспортном сервисе» посетители могут оформить загранпаспорта и ID-карты.

График работы: пн-сб: 10: 00—17:00
Адрес: площадь Победы, 3, Универмаг «Украина», 3 этаж.

Через российскую агрессию и введение на территории нашего государства военного состояния работу столичных центров обслуживания граждан «Паспортный сервис » пришлось остановить. Но был открыт временный центр оформления и выдачи паспортных документов на ул. Анны Ахматовой, 13-Е.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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