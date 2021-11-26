На пяти киевских зданиях появились бронзовые лица

Николай Бунге. alt=»На киевских зданиях появились бронзовые лица» />
Николай Бунге несколько раз был ректором Университета святого Владимира, а в 1880-х годах возглавлял министерство финансов Российской империи. Он провел анкетирование среди студентов, понял, что многие из них живут в беде, и поэтому начал вводить стипендии, единовременные премии, финансирование зарубежных поездок и поддержку детей-сирот. Своё состояние он завещал Униерситету.
После смерти мецената его бывшие студенты собрались вместе и возвели Киевское городское начальное училище имени Бунге. Именно на его фасаде и установили мини-скульптурку. На Бунге держит ту же анкету для студентов.
Адрес: улица Липская, 18/5, Государственная Судебная Администрация.
Семья Галаганов
Екатерина и Григорий Галаганы основали в 1871 году частное среднее учебное заведение для талантливой молодежи. В память о погибшем в возрасте 15 лет сыне его назвали — Коллегия Павла Галагана.
По своей организации Коллегия была подобна британским колледжам: воспитанники имели полный пансион, учились здесь, отдыхали и готовились к поступлению в университет. При этом заведение не получало государственного финансирования, главные расходы брала на себя семья учредителей. Теперь на здании, где располагалась Коллегия, можно увидеть их скульптурку.
Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 11, Национальный музей литературы Украины.
Давид Марголин
Еще одну скульптуру установили на здании, где когда-то размещалась квартира и офисы предприятий купца Давида Марголина. В начале XX века он был одним из самых щедрых меценатов Киева. Больше всего он жертвовал на образование, строил школы и церкви, занимался Трухановым островом, а также инвестировал средства в городской водопровод, систему освещения и трамвайную линию.
Марголин развивал киевское пароходство и удерживал пароходную пристань, поэтому держит пароход.
Адрес: Ольгинская улица 2/1.
Галшка Гулевичевна
Галшка Гулевичевна была одной из первых киевлянок, пожертвовавшей значительную часть своего имущества на благотворительность. Благодаря ее вкладу — своему имению на Подоле — в XVI веке была заложена основа для деятельности Киевской братской школы, которая впоследствии стала Киево-Могилянской академией. для киевского братства. В руке Галшка держит свиток — дарственную на землю для братства.
Адрес: улица Ильинская, 8, угол с улицей Братской, 14.
Михаил Дегтярев
Купец и филантроп Михаил Дегтярев давал деньги на помощь бедным: финансировал богадельню для старых и немощных, дом вдов, больницу для чернорабочих и стипендии студентам. Хотя за жизнь он считался не самым щедрым из меценатов, однако после его смерти оказалось, что он завещал Киеву 4,5 миллиона рублей. За них организовали богадельню на 500 людей и приют для старших детей на Лукьяновке.
В 1882 году за средства Дегтярева построили Дом купеческого собрания, ныне Колонного зала имени Николая Лысенко. На фасаде филармонии и расположена скульптурка Михаила Дегтярева. В руке меценат держит подкову, ведь его бизнес был связан с производством железо-скобяных товаров.
Адрес: Владимирский спуск, 2, Национальная филармония Украины.
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В общем, за четыре года существования проекта «Ищи», в Киеве уже открыли 36 минискульптурок. Одной из последних установленных скульптур была бронзовая гривна, которая теперь украшает фасад Национального музея истории Украины на Старокиевской горе.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»