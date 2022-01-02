На Печерске спасли прохожих от аварийных строительных конструкций
Демонтаж аварийных конструкций. Фото КАРС
В первый день нового года спасателям КАРС «Киевской службы спасения» пришлось ликвидировать аварийную ситуацию в Печерске.
На одном из улиц строительные леса вырвались из креплений и могли упасть на прохожих.
Вызов в оперативный дежурный «Киевской службы спасения» поступил 1 января в 13:30, в сообщении говорилось, что на улице Михаила Емельяновича-Павленко, 18/20 на здании чрезвычайной ситуации. . На место происшествия немедленно прибыли спасатели Службы.
Спасатели КАРС с помощью спецоборудования и автоподъемника демонтировали аварийный элемент конструкции.
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Работы продолжались около двух часов.
Кроме того, вчера, менее часа после боя курантов, в 00:50 очередные спасатели получили информацию о пожаре на проспекте Минском, 4, что в Оболонском районе столицы.
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Екатерина НОВОРОННЯ, «Вечерний Киев»