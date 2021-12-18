На Печерске потушили пожар в одном из ресторанов

magictr | 18.12.2021 | Новости | Комментариев нет

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На Печерске потушили пожар в одном из ресторанов. Фото: прессслужба ГСЧС

Причину инцидента выясняют правоохранители.

Сегодня, 18 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре на улице Городецкого, 4Б Печерском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что загорелась кровля в отдельно стоящем, одноэтажном здании ресторана «Ватра». На момент прибытия пожарных подразделений, все посетители заведения уже находились на улице. znbsprestoraniv-5a227c3.jpg» alt=»На&Печерскую потушили пожар в одном из ресторанов» />

Пожар погасили за считанные минуты

Пожар загасили . На месте происшествия работали два пожарных авто, а также 10 спасателей.

Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре в ресторане «Каппадокия», на бульваре Леси Украинки. В помещении кухни загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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