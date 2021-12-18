На Печерске потушили пожар в одном из ресторанов
На Печерске потушили пожар в одном из ресторанов. Фото: прессслужба ГСЧС
Причину инцидента выясняют правоохранители.
Сегодня, 18 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре на улице Городецкого, 4Б Печерском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что загорелась кровля в отдельно стоящем, одноэтажном здании ресторана «Ватра». На момент прибытия пожарных подразделений, все посетители заведения уже находились на улице. znbsprestoraniv-5a227c3.jpg» alt=»На&Печерскую потушили пожар в одном из ресторанов» />
Пожар погасили за считанные минуты
Пожар загасили . На месте происшествия работали два пожарных авто, а также 10 спасателей.
Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре в ресторане «Каппадокия», на бульваре Леси Украинки. В помещении кухни загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»