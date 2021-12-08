На Печерске полотно Главного флага Украины заменили новым

magictr | 08.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На&Песку флага Украины заменили на новое

Во время сильного ветра полотнище немного спускают. Фото: Наталья Марков

На главном флагштоке Киева подняли новое полотно — более крепкое и адаптированное к зимней погоде.

Коммунальщики срочно заменили полотно Главного государственного флага Украины и провели техническое обслуживание флагштока, установленного на территории Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».

«Мы заботимся о том, чтобы удерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому заметив, что из-за сложных погодных условий, а именно из-за оледенения, полотнище стяга получило повреждения, мы произвели его срочную замену»,— отметил заместитель председателя КГГАВячеслав Непоп .

Напомним, на сегодняшний день сооружение флагштока является самым большим в Украине, высота флагштока — почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Также к 30-летию независимости Украины на флагштоке установили новый трезубец. Конструкция малого герба изготовлена ​​на одном из столичных предприятий и оснащена поворотным механизмом.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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