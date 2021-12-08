На Печерске полотно Главного флага Украины заменили новым
Во время сильного ветра полотнище немного спускают. Фото: Наталья Марков
На главном флагштоке Киева подняли новое полотно — более крепкое и адаптированное к зимней погоде.
Коммунальщики срочно заменили полотно Главного государственного флага Украины и провели техническое обслуживание флагштока, установленного на территории Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».
«Мы заботимся о том, чтобы удерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому заметив, что из-за сложных погодных условий, а именно из-за оледенения, полотнище стяга получило повреждения, мы произвели его срочную замену»,— отметил заместитель председателя КГГАВячеслав Непоп .
Напомним, на сегодняшний день сооружение флагштока является самым большим в Украине, высота флагштока — почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.
Также к 30-летию независимости Украины на флагштоке установили новый трезубец. Конструкция малого герба изготовлена на одном из столичных предприятий и оснащена поворотным механизмом.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»