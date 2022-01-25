На Печерске открыли новую синагогу

magictr | 25.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На Печерскую открыли новую синагогуВ эту субботу там провели первую публичную молитву и Богослужение.

Новая синагога — Бейт Хабада Печерского района — начала свое функционирование на прошлой неделе.

На&Печерскую открыли новую синагогу

Новая синагога — Бейт Печерского района — начала свое функционирование на прошлой неделе. Фото: главный Рабин Украины

На&Печерскую открыли новую синагогу

Новая синагога — Бейт Хабада Печерского района — начала свое функционирование на прошлой неделе. Фото: главный Рабин Украины

Как отметил главный Рабин Украины Моше Реувен Азман, молодая семья Посланников Любавичского ребе раввина Моти иРивки Кац имеют большие амбиции довести Свет Торы и заповедей до каждого еврея.

На Печерскую открыли новую синагогу

Молода семья посланников. Фото: главный Рабин Украины

Адрес синагоги: Дружбы народов 17/5
Контактный телефон: +380 63 183 1062

Бейт Хабад — разновидность еврейского общинного центра, организуемого посланником ( Весы). Чаще всего Бейт Хабад является базой для всех образовательных и социальных программ посланника и его коллег по работе в обществе. Обязательным элементом Бейт Хабада является синагога, но при этом большая часть прихожан — это евреи, которые недавно начали соблюдать заповеди, или не соблюдают их.
Обычно Бейт Хабад является образовательным и религиозным центром. . Работники Бейт Хабада делают все для того, чтобы впервые пришедший в общину еврей не почувствовал себя неприятно по какой-либо причине (отсутствие достаточных знаний о еврействе в сравнении с другими и т.д.).

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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