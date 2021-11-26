На Печерске обустроили сотую локацию города с делиниаторами

magictr | 26.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На Печерскую обустроили сотую локацию города /></p> <p>Делиниаторы повышают безопасность на дороге. Фото: Центр организации дорожного движения В Бутышевом переулке разграничили полосы движения делиниаторами. Это сотая локация в столице, где повышена безопасность с помощью делиниаторов. На этой улице внедрено совместное движение для велосипедов и автомобилей, однако оставленные по обе стороны автомобили этому препятствовали. Также важно было повысить безопасность на дороге для учеников Печерской гимназии №75.</p> <p><i>«Устанавливаем делиниаторы, ведь необходимо срочно принять меры, чтобы обеспечить проезд скорых вблизи больниц, безопасность возле детских учреждений, в жилых кварталах и т.п. ,</i> — объясняют в Центре организации дорожного движения. — <i> Еще раз призываем соблюдать правила, в частности парковку — тогда необходимости в делиниаторах не будет».</i></p> <p>С помощью 44 дорожных ресниц в Бутышевом переулке разделили встречные транспортные потоки на участке длиной 6. </p> <p>В октябре на улице Школьной с помощью делиниаторов специалисты Центра организации дорожного движения повысили безопасность на дороге возле детсада №717 и Печерской международной школы.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong> «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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