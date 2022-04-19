На Печерске обнаружили растяжку, оставленную российскими пособиями
Опасный предмет нашли на Госпитальной. Фото: Патрульная полиция
Опасный предмет нашли на Госпитальной.
На днях на линию 102 позвонил мужчина и рассказал, что во время прогулки на улице Госпитальной, заметил растяжку между сложенными сухими ветками и предметом. /p>
Патрульные немедленно отправились по указанному адресу, обеспечили охрану места происшествия и вызвали саперов.
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Опасный предмет нашли на Госпитальной. Фото: Патрульная полиция
Ежедневно спасатели работают над тем, чтобы обезвредить боеприпасы, которыми российские кафиры усеяли наш город.
Киевлян просят быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы.
< В случае выявления подозрительных предметов просят сохранять спокойствие и немедленно сообщить о находке по телефонам 101 или 102. Также в связи с военным состоянием киевские правоохранители осуществляют круглосуточные мероприятия по проверке законности. За последнюю неделю с помощью созданного контактного центра полицейские установили 37 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»