На Печерске мужчина ограбил женщину на первом свидании

magictr | 02.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На Печерский мужчина ограбил  /></p> <p>Грабителям грозит до шести лет тюрьмы. Фото из открытых источников </p> <p>Столичные патрульные за «горячим следом» задержали молодых людей, которые ограбили женщину на свидании.</p> <p>А началось все со знакомства в канун Нового года в одной из социальных сетей. 34-летняя женщина согласилась встретиться с новым другом. На свидание на улицу Предславинскую, что на Печерске, мужчина пришел с товарищем. Впрочем, кавалеры оказались обычными гопниками. Один из них без лишних сантиментов ударил женщину. После чего мужчины отобрали ноутбук и сбежали. «На Печерске мужчина ограбил женщину на первом свидании» /></p> <p>Грабителей взяли на улице Саперное поле</p> <p><img class=

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