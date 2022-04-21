На Пасху украинские телеканалы покажут благотворительный концерт «Океана Эльзы»
21.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
Афиша концерта
24 апреля, на Пасху, состоится благотворительный концерт «Океана Эльзы», который будут транслировать ведущие украинские телеканалы, присоединившиеся к марафону «Единые новости».
Концерт покажут на каналах 1+1, ICTV, UA: ПЕРВЫЙ, Украина, Интер, Совет, Украина 24, а также телеканалы ТЕТ, 2+2, UA: КУЛЬТУРА и всех региональных каналах Общественного вещателя, Индиго, Новый и М1.
< >Среди трансляторов также платформы онлайн-телевидения, в том числе и «Киевстар» ТВ. Зрители со всего мира также могут присоединиться к просмотру в Digital.