На парламентских выборах в Италии победила коалиция правых. Чего ждать Украине?
Коалиция правых и крайних правых партий победила на парламентских выборах в Италии, набрав 44% голосов.
Джорджия Мэлони в политике уже около 30 лет. Фото facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale A+A++
Руководитель партии “Братья Италии” Джорджия Мэлони намерена стать первой женщиной — премьер-министром страны. Она уже заявила о готовности формировать новое правительство. Ожидается, что он будет “наиболее правым” в Италии со времен Второй мировой войны Партия “Братья Италии” имеет в ЕС имидж праворадикалов и неофашистов, от которого теперь пытается избавиться.
— Если сравнивать с выборами 2018 года, партия “Братья Италии” Мэлони получила огромную поддержку избирателей, — говорит Богдан Мироненко, эксперт по Центральной Европе и Балкан аналитического центра ADASTRA. — Четыре года назад эта политсила имела на выборах гораздо хуже результат — всего 4% голосов избирателей. За четыре года Джорджия Мэлони смогла объединить вокруг себя правые политические силы Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони и победить на выборах. Теперь она намерена стать главой итальянского правительства (его предлагают возглавлять первому номеру победившей на выборах партии).
Мелони воспользовалась беспорядком в стране, вызванным отставкой правительства во главе с Марио Драги. Итальянцы стремились к стабильности, которую обещала Мэлони. Потому и поддержали ее.
— Что известно о Джорджии Мэлони?
— Ей 45 лет. Она родилась и росла в довольно левом окружении в Риме (кстати, как и премьер Великобритании Лиз Трасс). В юности заинтересовалась правыми идеями, тогда же присоединилась к Итальянскому социальному движению, которое в послевоенной Италии создали последователи Бенито Муссолини. В то же время Джорджия Мэлони уверяет, что ее политические взгляды не имеют ничего общего с неофашизмом.
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Мелони стала в 2012 году одной из соучредительниц партии “Братья Италии”. Она была министершей по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони. Мэлони отказалась входить в правительство Драги. Думаю, что если бы она в него вошла, то не смогла бы победить на сентябрьских выборах.
— Премьер Марио Драги был другом Украины. А чего ждать нам от Мэлони?
— Не думаю, что она будет таким большим другом Украины, как Драги. Мелони будет больше волноваться о проблемах итальянцев. Но стоит сказать, что Мэлони и партия “Братья Италии” — проукраински настроены. Хотя многие ее избиратели являются пророссийскими, Мелони поддерживает санкции против России. Она будет продолжать курс Драги по Украине. Не думаю, что при ее премьерстве Италия превратится во вторую Венгрию.