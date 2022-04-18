На Отрадном открыли бесплатный ресторан для пожилых людей
18.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
В заведении готовят вкусные обеды для бабушек и дедушек. Фото: БО Жизнелюб
Еще одна точка бесплатного питания заработала в Соломенском районе.
Ресторан «Троя» присоединился к благотворительному проекту «Жизнелюба» «Обед без бед». Теперь в заведении готовят вкусные обеды для бабушек и дедушек, которые можно получить бесплатно.
Адрес ресторана: ул. Николая Голего, 5
Напомним, на семи локациях Киева работают домики с бесплатными горячими обедами для пожилых людей. Как сообщили в БОО «Жизнелюб», рестораны, которые готовят для домиков «Обед без бед», ежедневно обеспечивают горячими обедами около 2500 человек.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>