На Отрадном открыли бесплатный ресторан для пожилых людей

magictr | 18.04.2022 | Новости | Комментариев нет

На  открыли бесплатный ресторан для людей пожилого возраста

В заведении готовят вкусные обеды для бабушек и дедушек. Фото: БО Жизнелюб

Еще одна точка бесплатного питания заработала в Соломенском районе.

Ресторан «Троя» присоединился к благотворительному проекту «Жизнелюба» «Обед без бед». Теперь в заведении готовят вкусные обеды для бабушек и дедушек, которые можно получить бесплатно.

Адрес ресторана: ул. Николая Голего, 5

Напомним, на семи локациях Киева работают домики с бесплатными горячими обедами для пожилых людей. Как сообщили в БОО «Жизнелюб», рестораны, которые готовят для домиков «Обед без бед», ежедневно обеспечивают горячими обедами около 2500 человек.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>

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