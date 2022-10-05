На освобожденной Харьковщине обнаружена еще одна застенка кафиров
Соседи постоянно слышали оттуда крики.
Фото из сообщения Сергея Болвинова в Facebook fa-star-o»>
Событие: Правоохранители нашли ужасную застенку в деоккупированном селе Пески-Радьковские Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции области Сергей Болвинов.
Детали и комментарии:По его словам, после освобождения села в полицию обратились люди и сообщили о том, что в подвале одного из домов содержались пленные — местных жителей, АТОвцев и военных ВСУ. Соседи постоянно слышали оттуда крики. «На данный момент полиции точно известно о пытках & mdash; закапывании/выкапывании в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также в застенке найден фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из мужчин, который был здесь «, — рассказал Болвинов. Он отметил, что полиции известны фамилии военнослужащих, над которыми издевались русские. «Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного», — заверил начальник следственного управления полиции Харьковщины.
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной политике Павел Сушко обнародовал в Facebook фотографии из застенки в Волчанске. «Увидели своими глазами эти надписи на стенах. Иконы, нацарапанные собственноручно людьми, которых там держали оккупанты. Засечки пережитых дней и тексты молитв. Трудно представить, какие ужасы перенесли люди. Не простим!» — написал он.
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На брифинге в Military Media Center заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев сообщил, что правоохранители обнаружили более 18 мест в Харьковской области, где оккупанты пытали украинских граждан. В частности, застенки обнаружены в Волчанске, Изюме, Купянске, Липцах и других населенных пунктах. «Проведено более 1,5 тысяч осмотров мест совершения военных преступлений. В ходе отработки освобожденных населенных пунктов полицией выявлено 18 мест, в которых россияне незаконно удерживали и пытали наших граждан. Помещения этих застенков уже осмотрены, доказательства военных преступлений зафиксированы и собраны;» отметил правоохранитель, пишет УП. Он добавил, что Нацполиция также создала реестр военнослужащих России и незаконных вооруженных формирований оккупантов, которые были на Харьковщине. В него уже внесли более 1000 рашистов — известны их фамилии, позывные и фотографии. Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы Международному уголовному суду в Гааге.