На освобожденной Харьковщине на российских минах взорвались 8 человек, двое из них — трактористы
По данным ГСЧС, около 12 тысяч квадратных километров области загрязнены взрывоопасными предметами.
Фото mvs.gov.ua A A+ A++
Событие: < /strong>Сегодня, 22 сентября, в милицию поступили сообщения о том, что 8 жителей Чугуевского района Харьковщины взорвались на минах, которые оккупанты оставили после себя.
Детали и комментарии: Как отмечает отдел коммуникации полиции Харьковской области, среди пострадавших — 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, получивших взрывные травмы. Также полицейский офицер общины обнаружил в поле двух взорванных на мини трактористов. Их доставили в Чугуевскую районную больницу. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Полиция призвала людей быть максимально осторожными, не приближаться к подозрительным предметам и передвигаться только по асфальтированным дорожкам. Напомним, вчера на минах в Чугуевском районе взорвались двое работников облэнерго и сотрудник ГСЧС. Один человек погиб. 18 сентября взрывные травмы получили еще 6 мирных жителей Харьковщины. Их госпитализировали с ранениями.
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Около 12 тысяч квадратных километров в Харьковской области нуждаются в разминировании, дороги усыпаны противопехотными. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя ГСЧС Украины Роман Примуш. «Интенсивность заминирования намного выше, чем была в Киевской области. Большое количество противопехотных мин. Они буквально рассыпаны вдоль дорог. Сейчас в области работает 129 пиротехников. Планируем к октябрю увеличить их количество вдвое. Ежедневно прибывают новые команды, за ними закрепляется территория и они работают «, — объяснил заместитель председателя ГСЧС. Дополнительно вовлекаются в разминирование и иностранные команды. Пока они в небольшом количестве, потому что Харьковская область остается потенциально опасной. По оценкам ГСЧС, процесс разминирования Харьковщины будет длиться несколько лет.