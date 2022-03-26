На онлайн радио «Школа» звучат стихи киевских учеников
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Все желающие могут послать свою поэзию. Фото: Образовательное агентство Киева
В военное время продолжает работать радио П.А.Р.Ш. (первое онлайн радио «Школа»). Кроме музыки, курса финансовой грамотности и выпусков о выдающихся литературных произведениях, на радио транслируют записи поэзии, которые присылают столичные школьники.
Первое онлайн радио «Школа» («П.О.Р.Ш.») — инициатива «Образовательного агентства города Киева». Радио направлено на развитие детей, призванное предоставлять образовательный контент по школьной программе. Также планировалось, что на его базе ученики научатся работать работать на радио и создавать собственный контент.
В настоящее время радио продолжает работать — как на киевскую, так и на украинскую и зарубежную аудиторию. В частности, на П.О.Р.Ш. звучат поэзии столичных школьников.
«Поэзия — это язык души, и им мастерски владеют наши дети. Знакомим вас с литературным творчеством обычных украинских школьников на 20-й минуте ежечасно на радио П.А.Р.Ш.»,— отметили в «Образовательном агентстве города Киева».
Стихи в Эфире собирали еще до Нового года. Первая подборка насчитывает около 20 роликов, и была озвучена уже после начала боевых действий.
«Эти стихи присланы нам учениками лично и их преподавателями. Мы смогли их записать, и теперь надеемся пополнить эту коллекцию. В нынешней ситуации очень сложно записывать новые программы, но мы работаем, и понемногу это делаем, — рассказал «Вечернему Киеву» начальник отдела коммукационных и образовательных инициатив КНП «Образовательное агентство города Киева» Антон Смолин. — Другие готовые новые сборники еще не в эфире, стараемся подобрать наиболее патриотический и мотивирующий материал. Озвучивают профессиональные радио-дикторы. Мы хотели, чтобы стихи озвучивали именно дети, но сегодня это невозможно».
Сбор материала продолжается. Юным поэтам предлагают присылать собственные стихи на украинском в формате документа на электронный ящик [email protected], на радио их будут профессионально озвучивать и запускать в эфир.
Радио П.А.Р.Ш. вещает круглосуточно. Кроме музыки украинских исполнителей, с 8:00 до 20:00 в эфире звучат выпуски различных программ:
- ежечасно на 10-й минуте — скороговорки на украинском;
- на 20-й минуте— стихи школьников,
- на 30-й минуте— продолжаем курс финансовой грамотности для школьников «О деньгах просто»,
- на 50-й минуте выпуски цикла «Чтение невопроса» о выдающихся произведениях мировой и украинской литературы.
«Поскольку есть связи с иностранцами, которые искренне переживают и поддерживают Украину, мы пригласили их также слушать радио ПОРШ. Их интересует именно современная украинская музыка, и они так пытаются «быть с нами», — отметил Антон Смолин.
Слушать радио можно онлайн на сайте, или скачать приложение на Google Play или App Store.
Напомним, украинские подростки создали коллекцию NFT работ на поддержку ВСУ.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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