На окраине Оболонского района установили камеры видеонаблюдения
Камеру уже установили. Фото Оболонской РГА На улице Озерной установили видеокамеру, с помощью которой будут следить за нарушителями благоустройства. , выбрасывали сами члены гаражного кооператива, или доставляли «серые перевозчики», не имеющие лицензии на вывоз на мусорный полигон. Теперь таких нарушителей будут отслеживать с помощью видеонаблюдения, данные для идентификации и штрафования будут передавать полиции.
Как сообщил глава Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик, с территории за гаражным кооперативом постоянно образовывались свалки. Райгосадминистрация десяток раз организовывала сбор и вывоз мусора из этой локации. Инспекторы по благоустройству проводили беседы с местными жителями, расклеивали объявления с предупреждениями. На днях направили обращение в КП «Информатика» с просьбой установить камеры видеонаблюдения над местами этих стихийных свалок. Теперь их установили.
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Кирилл Фесик пообещал, что номера автомобилей, с которых сбрасывали хлам, будут передавать в полицию, а владельцам гаражей, которые не будут уважать окружающую среду.
Камера будет «видеть» и ночью
В настоящее время камеры видеонаблюдения за нарушителями благоустройства установлены на Совских прудах в Голосеевском районе, на улице Пришвина в Дариновском районе, Святошинском районе.
Екатерина НОВООБРАЗНАЯ, «Вечерний Киев»