На один день закроют станцию метро «Золотые ворота»
Станция «Золотые ворота». Фото: Наталья Слинкина
В пятницу, 22 апреля, станция метро «Золотые ворота» будет закрыта на вход и выход, а также не будет работать пересадка на станцию «Театральная».
Также в п' движение поездов зеленой линией будет происходить между станциями «Сырец» — «Лукьяновская» и между станциями «Красный хутор» — «Дворец спорта». Будет работать один пересадочный узел «Дворец спорта» — «Площадь Льва Толстого».
На других линиях движение поездов остается без изменений, а именно: красная линия — от станции «Академгородок» до станции «Лесная», синяя линия — от станции «Теремки» до станции «Героев Днепра».
Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать с 06:30 до 20:00. В то же время подземные станции метро круглосуточно принимают людей и укрытия.
График работы может оперативно меняться по необходимости.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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