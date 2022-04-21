На один день закроют станцию метро «Золотые ворота» для записи концерта «Океана Эльзы»
Афиша концерта
В пятницу, 22 апреля, станция метро «Золотые ворота» будет закрыта на вход и выход, а также не будет работать пересадка на станцию «Театральная».
Также в пятницу движение поездов зеленой линией будет происходить между станциями «Сырец» — «Лукьяновская» и между станциями «Красный хутор» — «Дворец спорта». Будет работать один пересадочный узел «Дворец спорта» — «Площадь Льва Толстого».
Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта «Океана Эльзы», сообщают в пресс-службе КГГА.
На других линиях движение поездов остается без изменений, а именно: красная линия — от станции «Академгородок» до станции « Лесная», синяя линия — от станции «Теремки» до станции «Героев Днепра».
Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать с 06:30 до 20:00. В то же время подземные станции метро круглосуточно принимают людей и укрытия.
График работы может оперативно меняться по необходимости.
24 апреля, на Пасху, состоится благотворительный концерт «Океана Эльзы», который будут транслировать ведущие украинские телеканалы, присоединившиеся к марафону «Единые новости».
Посмотреть концерт вы сможете на каналах 1+1, ICTV, UA: ПЕРВЫЙ, Украина, Интер, Совет, Украина 24, а также телеканалы ТЕТ, 2+2, UA: КУЛЬТУРА и всех региональных каналах Общественного вещателя, Индиго, Новый и М1.
Среди трансляторов также платформы онлайн-телевидения, в том числе и Киевстар¸ТВ. Зрители со всего мира также могут присоединиться к просмотру в Digital.
По информации организаторов, вырученные во время концерта «И все будет хорошо» средства будут отправлены для помощи детям, пострадавшим от российских оккупантов.
В частности, до, во время и после телевизионной трансляции будет происходить сбор средств на счет благотворительного фонда «Твоя опора» для закупки медикаментов, изделий медицинского назначения и оборудования в больнице, где оказывают помощь раненым и больным детям.
Кроме того , абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут поддержать сбор средств через СМС. Для этого нужно отправить сообщение с любым текстом на номер 88000 и с мобильного счета будет отправлено 20 гривен. Кроме этого, средства направят на решение гуманитарных потребностей воспитанников из детских домов, школ которые вынужденно стали временными переселенцами.
Кстати, для своих поклонников Святослав Вакарчук подготовил сюрприз. Именно 22 апреля выйдет кавер на одну очень известную мировую песню. Ранее фронтмен «Океана Эльзы» привез в Харьков много полезных вещей и среди них терминал спутниковой связи Starlink и запел возле памятника Тарасу Шевченко. /p>
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»