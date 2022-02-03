На Общественный бюджет Киева уже подали почти 140 проектов
Город седьмой год подряд внедряет Общественный бюджет как инструмент развития взаимодействия власти с общественностью. Фото: Борис Корпусенко
Подача проектов Общественного бюджета на 2023 год длится до 14 февраля.
Для реализации инициатив общины власти города предусмотрели рекордные 220 миллионов гривен.
«Город седьмой год подряд внедряет Общественный бюджет как инструмент развития взаимодействия власти с общественностью для развития местного самоуправления, демократических процессов принятия решений, гражданской активности и партнерского взаимодействия. В целом за это время на реализацию инициатив общины город выделил рекордные для украинских городов 1 млрд 100 млн грн. Активные горожане подали более 7,8 тыс. проектов на сумму почти 5 млрд грн. Такой интерес свидетельствует о востребованности этого инструмента прямой демократии общиной города. За все время за проекты Общественного бюджета киевляне отдали более 3,1 млн голосов», — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он отметил, что за шесть лет реализации проектов ГБ в столице воплотили рекордные для Украины 1359 проектов. В этом году на реализации — 393 проекта-победителя ГБ-6. «Призываю киевлян подавать проекты, благодаря которым мы совместно сделаем наш город лучше!» — написал Николай Поворозник.
Напомним, в ГБ-7 можно подавать проекты в двух категориях:большие и малые проекты. Стоимость малых проектов — от 100 до 999 тыс. грн, больших — от 1 до 3 млн грн. На реализацию малых проектов направят 132 млн грн (60%) выделенных средств, на большие — 88 млн грн (40%). Процент обязательного резерва в смете проектов — 10%. Рейтинг, по которому определяются проекты-победители, вводится для каждой из категорий. То есть в зависимости от сметы проекта будет определяться и количество голосов для победы: чем дороже проект, тем больше нужно будет набрать голосов. Один человек может подать 5 проектов.
Обратим внимание, что в соответствии с Параметров ГБна 2023 год с 16.02.2022 к 07.03.2022 (23:59) будет проходить предварительный сбор голосов поддержки за представленные проекты. Количество голосов поддержки, которое должно набрать проект, — 75 голосов. -majzhe-140nbspproyektiv-ae678c6.png» alt=»На Общественный бюджет Киева уже подали почти 140 проектов» />
В настоящее время подано уже 138 проектов на сумму 66,8 млн грн.
Проекты можно подавать к 23:59 14 февраля 2022 года на сайте. /p>
В этом году можно будет проголосовать за 10 проектов.Каждый горожанин сможет поддержать один лучший, по его мнению, проект в каждой из 10 тем: «Образование», «ЖКХ (коммунальное хозяйство, энергоэффективность)» «Здравоохранение (капитальные расходы)», «Транспорт», «Социальная защита» , «Связь, телекоммуникации и информатика», «Культура и искусство, туризм», «Экология», «Физическая культура и спорт, молодежная сфера», «Гражданское общество, средства массовой информации».
Минимально необходимо количество голосов поддержки, которое необходимо набрать проекту для включения в перечень проектов, из которых определяются проекты-победители,— 1 голос на каждую 1 тыс. грн запланированного объема бюджетных расходов на проект.
Проекты Общественного бюджета успешно , в частности в учебных заведениях города. Так, в школе на Оболони по средствам Общественного бюджета создали современную библиотеку. А в учебном заведении на Печерске обустроили современный компьютерный класс.
В 2021 году в голосовании за проекты приняло участие рекордное количество горожан — 276793. Киевляне отдали 726519 голосов за бюджет В частности, впервые появилась возможность проголосовать в городском приложении «Киев Цифровой». В нем отдали свои голоса за выбранные проекты около 100 тысяч пользователей.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»