На Оболони заработает специализированная служба помощи жертвам домашнего насилия
Центр будет работать по адресу: ул. Попова, 1. Фото: КГГА
Специалисты службы будут оказывать психологическую и юридическую поддержку пострадавшим от домашнего насилия.
В стенах Территориального центра социального обслуживания лиц Оболонского района появилась новая специализированная служба первичного социально-психологического консультирования лиц, пострадавших от домашнего насилия, а также насилия по признаку пола.
Проверить готовность заведения к запуску >Марина Хонда, заместитель главы КГГА, Ольга Ревук, заместитель министра социальной политики иКирилл Фесик, председатель Оболонской РГА.
«Это заведение создано по средствам государственной субвенции. Очень важно, что государство понимает существование проблемы насилия и финансирует такие объекты, которые помогают ее решить. Уверена, что новая служба станет отличным дополнением для нашей городской системы противодействия и предотвращения домашнего насилия»,— отметила Марина Хонда.
Детская комната. Фото: КГГА
Одни из комнат для консультации пострадавших. Фото: КГГА
Новая служба позволит осуществлять следующие меры для помощи пострадавшим:
- предоставление первичной консультационной и психологической помощи, в том числе с привлечением специалистов других общих или специализированных служб поддержки;
- предоставление пострадавшему лицу или его законному представителю (если такой представитель не является обидчиком) информации о правах такого лица, а также получение им дальнейшей поддержки и предоставление ему необходимости контактов субъектов социальной работы;
- проведение оценки потребностей пострадавшей лица; определение необходимости в экстренной психологической помощи (кризисной интервенции) и решать вопрос о направлении пострадавшего лица в общую или специализированную службу поддержки пострадавших;
- оказание юридической помощи.
Центр будет работать по адресу: ул. Попова, 1. Связаться со специалистами для первичных консультаций можно по телефону: 097-680-77-21.
Отметим, что в начале следующего года в Днепровском районе заработает новый ежедневный центр для пострадавших от насилия. Это заведение станет «опорным пунктом» противодействия и предотвращения насилия на левом берегу Киева и будет отвечать всем современным требованиям.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»