На Оболони высадили деревья и назвали их Джавелина, Стингер и Инлав
Аннабелла Морина на субботнике. Фото со страницы Анабеллы Мориной
Декоративные яблони теперь будут расти вдоль Иорданского озера
Сегодня на Оболони устроили субботник. Коммунальщики, местные жители и активисты навели порядок вдоль Иорданского озера. Там обустраивают парк.
Даже война не прекращает работы, которые их выполняют зеленцы весной. Конечно, объем высадки деревьев значительно меньше, чем мог бы быть, если бы решисты ухаживали за своей землей, а не уничтожали чужую. Стингер и Инлав.
«Надеемся, что они будут цвести на нашу Победу»,— рассказала «Вечерке» активистка, «мама» спасенной реки Почайны, Аннабелла Морина.
Субботник на озере Иорданское
Субботник
Субботник на озере Иорданское
Субботник озера и убрали мусор на берегу.
Напомним, в 2022 году на обустройство парка заложено 13 миллионов гривен.
В прошлом году на территории парка было устроено почти 1700 кв. м. газона, высажено около 1800 многолетних растений, замощены дорожки с ФЭМ и подготовлены специальные футляры под освещение и топливо-оросительную систему, а также велодорожку.
Наталка МАРКИВ »