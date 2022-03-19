На Оболони во время работ по укреплению нашли ценный археологический экспонат
Зуб акулы. Фото: Фейсбук
Находку передали в музей.
В Оболонском районе Киева во время проведения работ по укреплению был найден зуб ископаемой акулы в возрасте около 50 млн. лет.
Об этом сообщил член-корреспондент Национальной академии наук Владимир Гриценко.
По его словам, размер зуба позволяет предположить, что длина акулы была до 3,5 метров. Находку передали в музей.
«При выполнении работ по укреплению Оболонского района г. Киева сотрудником Малой академии наук Евгением Пащенко был найден зуб ископаемой акулы возрастом около 50 млн. лет (палеоген).
< Размер зуба позволяет предположить, что длина хищной рыбы была по меньшей мере 3-3,5 м. Находка будет передана в музей, где она станет частью специальной экспозиции», — отметил Гриценко.
Инна БИРЮКОВА , «Вечерний Киев»