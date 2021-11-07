На Оболони во время движения вспыхнул внедорожник: фото
Спасатели быстро потушили огонь. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Столичные пожарные погасили автомобиль «Kia Sorento» на улице Маршала Тимошенко, 29-Б.
Информация о пожаре на дороге поступила спасателям сегодня, 7 ноября, о.14: Водитель внедорожника во время движения увидел дым, шедший из-под панели приборов, остановился на обочине и сразу вызвал помощь спасателей.
Дым шел из-под приборной панели< Чрезвычайники за считанные минуты справились с пожаром, однако огонь успел повредить приборную панель, лобовое стекло и салон автомобиля. На месте происшествия выезжали три спецмашины, а также 15 спасателей. Обошлось без пострадавших. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы. .jpg" alt="На Оболони во время движения вспыхнул внедорожник: фото" />
Огонь гасили со всех сторон
В прошлую субботу, 6 ноября, горела крыша торгового центра ТЦ «Интервал-Плаза», что на Лыбидской площади. Там произошло короткое замыкание электропроводов, после чего возник огонь. Спасатели быстро потушили пожар, успевший охватить небольшую площадь — пять квадратных метров.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»