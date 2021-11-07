На Оболони во время движения вспыхнул внедорожник: фото

magictr | 07.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На Оболони во время движения вспыхнул внедорожник: фото

Спасатели быстро потушили огонь. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные пожарные погасили автомобиль «Kia Sorento» на улице Маршала Тимошенко, 29-Б.

Информация о пожаре на дороге поступила спасателям сегодня, 7 ноября, о.14: Водитель внедорожника во время движения увидел дым, шедший из-под панели приборов, остановился на обочине и сразу вызвал помощь спасателей.

На Оболони во время движения вспыхнул внедорожник: фото

Дым шел из-под приборной панели< Чрезвычайники за считанные минуты справились с пожаром, однако огонь успел повредить приборную панель, лобовое стекло и салон автомобиля. На месте происшествия выезжали три спецмашины, а также 15 спасателей. Обошлось без пострадавших. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы. .jpg" alt="На Оболони во время движения вспыхнул внедорожник: фото" />

Огонь гасили со всех сторон

В прошлую субботу, 6 ноября, горела крыша торгового центра ТЦ «Интервал-Плаза», что на Лыбидской площади. Там произошло короткое замыкание электропроводов, после чего возник огонь. Спасатели быстро потушили пожар, успевший охватить небольшую площадь — пять квадратных метров.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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