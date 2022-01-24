На Оболони в пожаре погиб мужчина: видео
24.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Спасатели во время тушения пожара в квартире обнаружили мужчину без признаков жизни.
Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Впоследствии медики констатировали смерть мужчины.
Сообщение об огне на проспекте Героев Сталинграда, 60, поступило чрезвычайным 24 января в 00:38. В шестнадцатиэтажке горела одна из квартир на 12 этаже. За полчаса пожарные полностью потушили огонь.
Видео события
Обстоятельства трагического случая и причина возгорания сейчас устанавливаются.
К сожалению, не обошлось без жертв и во время пожара на Березняках, который произошел в прошлую пятницу, 21 января. Тогда погибли два пожилых человека.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»