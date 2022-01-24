На Оболони в пожаре погиб мужчина: видео

magictr | 24.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На Оболони в  видео

На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели во время тушения пожара в квартире обнаружили мужчину без признаков жизни.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Впоследствии медики констатировали смерть мужчины.

Сообщение об огне на проспекте Героев Сталинграда, 60, поступило чрезвычайным 24 января в 00:38. В шестнадцатиэтажке горела одна из квартир на 12 этаже. За полчаса пожарные полностью потушили огонь.

Видео события

Обстоятельства трагического случая и причина возгорания сейчас устанавливаются.

К сожалению, не обошлось без жертв и во время пожара на Березняках, который произошел в прошлую пятницу, 21 января. Тогда погибли два пожилых человека.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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