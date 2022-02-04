На Оболони в подвале мужчина набросился на товарища с ножом
На Оболони в подвале мужчина набросился на друга с ножом
Во время застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой нарушитель ударил товарища ножом.
В полицию поступил вызов о том, что в подвале одного из домов на улице Архипенко ранили мужчину. На место происшествия срочно прибыли врачи и следователи.
Оперативники выяснили, что мужчины вместе распивали алкоголь в подвальном помещении многоэтажки. Далее между ними возник конфликт, в ходе которого один из них схватил со стола нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Злоумышленником оказался 33-летний киевлянин. Его задержали по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему грозит до восьми лет тюремного заключения. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Лесном массиве водитель избил металлической палкой женщину и ограбил
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»