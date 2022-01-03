На Оболони спасатели получили утопленника из залива
На Оболони спасатели достали утопленника из залива. Фото: прессслужба ГСЧС
На улице Приречной, мужчина провалился под лед.
Сегодня, 3 января, с самого утра в Службу спасения поступил вызов о том, что на улице Приречная 37, что в Оболонском районе, человек провалился под лед. На место происшествия срочно прибыли спасатели и приступили к поисковым работам в проломе льда на расстоянии 80 м от берега.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения, чрезвычайники обследовали 100 кв.м дна залива. Через некоторое время на глубине 11 метров, обнаружили тело мужчины. С помощью спасательной лодки его доставили к берегу.
Пока причины и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа.
Спасатели напоминают киевлянам и гостям столицы, о том, что прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!
Кстати, на водоемах столицы несмотря на опасность многие люди
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»