На Оболони спасатели получили утопленника из залива

magictr | 03.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На Оболонные спасатели достали утопленника&На Оболони спасатели достали утопленника из залива. Фото: прессслужба ГСЧС

На улице Приречной, мужчина провалился под лед.

Сегодня, 3 января, с самого утра в Службу спасения поступил вызов о том, что на улице Приречная 37, что в Оболонском районе, человек провалился под лед. На место происшествия срочно прибыли спасатели и приступили к поисковым работам в проломе льда на расстоянии 80 м от берега.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения, чрезвычайники обследовали 100 кв.м дна залива. Через некоторое время на глубине 11 метров, обнаружили тело мужчины. С помощью спасательной лодки его доставили к берегу.

Пока причины и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа.

Спасатели напоминают киевлянам и гостям столицы, о том, что прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!

Кстати, на водоемах столицы несмотря на опасность многие люди

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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