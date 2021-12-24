На Оболони построят современный детский сад
Оболони построят современный детский сад >
Детский сад. Фото: Борис Корпусенко
Заведение будет находиться на границе микрорайонов «Куренивка» и «Приорка».
В следующем году в Оболонском районе столицы начнут проектные работы по строительству дошкольного учебного заведения по улице Попова, 7.
В этом году детский сад включен в программу социально-экономического развития города Киева на 2021-2023 годы.
Такое решение Киевсовета позволило предусмотреть в бюджете города финансирование в размере 18 млн грн проектирование и выполнение первого этапа строительных работ.
«В условиях роста плотности населения нужно заботиться о социальной инфраструктуре, увеличивать количество мест в учебных заведениях Оболонского района, проводить ремонты и восстанавливать учебные заведения в спальных районах нашего города. Одним из стратегических проектов на следующий год является восстановление коммунального дошкольного учебного заведения, которое не функционировало почти 15 лет в Оболонском районе», — отметил депутат Киевсовета от Оболони, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Богдан. /strong>
За последние семь лет при поддержке Киевского городского головы Виталия Кличко в городе удалось построить и отреконструировать 36 дошкольных и 12 общеобразовательных учебных заведений. Это дало возможность ликвидировать дефицит мест в коммунальных заведениях дошкольного образования.
Напомним, уже несколько лет родители могут «в один клик» выбрать садик, стать в очереди и отслеживать свой статус в режиме реального времени. Когда появляется свободное место, они оперативно получают электронное приглашение.
В 2021 году через электронную очередь в детсады Киева оформили более 33 тысяч детей.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»